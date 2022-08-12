«Я наслаждаюсь каждой минутой». Гальтье рассказал, каково это быть тренером Лео Месси

Лионель Месси стал одним из лучших игроков «ПСЖ» при Кристофе Гальтье. Лео блистал в предсезонке команды и забил 4 гола в первых двух официальных матчах нового сезона.

Во время пресс-конференции перед игрой с «Монпелье» Гальтье рассказал, каково это быть тренером семикратного обладателя Золотого Мяча.

«Тут нечего удивляться, потому что, когда у футболиста столько рекордов, столько трофеев, столько выдающихся матчей, понятно, что он супер-профессионал. Лео подтверждает это с первого дня предсезонки, он не пропускает тренировок, он включен, он улыбается, он общается со своими партнерами и вдохновляет их. Я наслаждаюсь каждой минутой, когда Лео на поле. Он отличный пример для команды».

«Лео выиграл все, ему не хватает только Чемпионата мира, но на клубном уровне у него есть все. У него есть индивидуальные награды, но он не устал побеждать. Команда любит его, а он вдохновляет своих партнёров».