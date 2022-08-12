ПСЖ
Блог

«Я наслаждаюсь каждой минутой». Гальтье рассказал, каково это быть тренером Лео Месси

Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Клубы
Футбол Футбол

Лионель Месси стал одним из лучших игроков «ПСЖ» при Кристофе Гальтье. Лео блистал в предсезонке команды и забил 4 гола в первых двух официальных матчах нового сезона.

 Во время пресс-конференции перед игрой с «Монпелье» Гальтье рассказал, каково это быть тренером семикратного обладателя Золотого Мяча.

 «Тут нечего удивляться, потому что, когда у футболиста столько рекордов, столько трофеев, столько выдающихся матчей, понятно, что он супер-профессионал. Лео подтверждает это с первого дня предсезонки, он не пропускает тренировок, он включен, он улыбается, он общается со своими партнерами и вдохновляет их. Я наслаждаюсь каждой минутой, когда Лео на поле. Он отличный пример для команды».

 «Лео выиграл все, ему не хватает только Чемпионата мира, но на клубном уровне у него есть все. У него есть индивидуальные награды, но он не устал побеждать. Команда любит его, а он вдохновляет своих партнёров».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные