Появились кадры, на которых «застенчивый» Лионель Месси слышит, как стадион скандирует его имя

Семикратный обладатель Золотого Мяча считается одним из величайших игроков в истории футбола. Лео Месси сейчас 34 года, его карьера не будет длится вечно, поэтому болельщики отчаянно хотят успеть показать ему свое восхищение.

Во время матча за Суперкубок Франции с «Нантом» Месси готовился подать угловой и посмотрел на болельщиков.

Стадион взорвался и начал скандировать «Месси, Месси». Футболист был явно тронут.

Месси помахал болельщикам и улыбнулся, прежде, чем подать угловой. Потом он еще раз взглянул на толпу, чтобы еще немного насладиться поддержкой трибун.

Видео стало вирусным в социальных сетях, болельщики оценили его:

«Это настоящее проявление уважения. Месси был шокирован».

«Как кто-то может ненавидеть этого парня? Он как маленький ребенок».

«Какой скромный! Лучший всех времен не без причины!».

«Никогда больше не будет такого игрока, как Месси: он настолько сильнее остальных, но при этом настолько скромен».