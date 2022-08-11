ПСЖ
Блог

Появились кадры, на которых «застенчивый» Лионель Месси слышит, как стадион скандирует его имя

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Семикратный обладатель Золотого Мяча считается одним из величайших игроков в истории футбола. Лео Месси сейчас 34 года, его карьера не будет длится вечно, поэтому болельщики отчаянно хотят успеть показать ему свое восхищение.

Во время матча за Суперкубок Франции с «Нантом» Месси готовился подать угловой и посмотрел на болельщиков.

Стадион взорвался и начал скандировать «Месси, Месси». Футболист был явно тронут.

Месси помахал болельщикам и улыбнулся, прежде, чем подать угловой. Потом он еще раз взглянул на толпу, чтобы еще немного насладиться поддержкой трибун.

Видео стало вирусным в социальных сетях, болельщики оценили его:

«Это настоящее проявление уважения. Месси был шокирован».

«Как кто-то может ненавидеть этого парня? Он как маленький ребенок».

«Какой скромный! Лучший всех времен не без причины!».

«Никогда больше не будет такого игрока, как Месси: он настолько сильнее остальных, но при этом настолько скромен».

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные