Появились кадры, на которых «застенчивый» Лионель Месси слышит, как стадион скандирует его имя

Семикратный обладатель Золотого Мяча считается одним из величайших игроков в истории футбола. Лео Месси сейчас 34 года, его карьера не будет длится вечно, поэтому болельщики отчаянно хотят успеть показать ему свое восхищение.
Во время матча за Суперкубок Франции с «Нантом» Месси готовился подать угловой и посмотрел на болельщиков.
Стадион взорвался и начал скандировать «Месси, Месси». Футболист был явно тронут.
Месси помахал болельщикам и улыбнулся, прежде, чем подать угловой. Потом он еще раз взглянул на толпу, чтобы еще немного насладиться поддержкой трибун.
Видео стало вирусным в социальных сетях, болельщики оценили его:
«Это настоящее проявление уважения. Месси был шокирован».
«Как кто-то может ненавидеть этого парня? Он как маленький ребенок».
«Какой скромный! Лучший всех времен не без причины!».
«Никогда больше не будет такого игрока, как Месси: он настолько сильнее остальных, но при этом настолько скромен».
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