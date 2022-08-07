«Роналду уже написал бы 10 эссе»: фанаты заметили одну любопытную деталь в соцсетях Месси

Лео Месси устроил настоящее шоу в первом туре Лиги 1. Примечательно, что после такого яркого выступления аргентинец выложил в свои социальные сети очень скромный пост со сдержанной подписью:

«Первый матч в лиге, первая победа!!»

Фанаты обратили внимание на то, что Лео даже не опубликовал фото своего удара через себя, а ведь момент вышел крайне зрелищным. Болельщики полагают, что это говорит о скромности аргентинца и о его преданности игре.

Вот несколько комментариев фанатов:

💭 «Он играет не для пиара и не для того, чтобы доказать, что он лучше всех. Он просто играет, потому что любит футбол».

💭 «А кое-кто уже бы запостил кучу контента из своих фан-аккаунтов и назвал бы себя великим».

💭 «Приштиану Пеналду написал бы десять эссе в описании фото».

💭 «Роналду начал бы продавать нижнее белье с изображением своего гола».