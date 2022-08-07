🎥Фанаты соперника скандировали имя Месси после того, как Лео забил в ворота их команды волшебный гол

Лионель Месси – выдающийся футболист, с этим трудно спорить. Порой даже болельщики соперника аплодируют гению этого человека.

В субботу «ПСЖ» провел первый матч в новом сезоне Лиги 1. Парижане разгромили «Клермон» со счетом 5:0, большую роль в победе «Пари Сен-Жермен» сыграл Лео Месси. Аргентинец в очередной раз подарил зрителям несколько волшебных моментов.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» забил невероятный гол ударом через себя, ставя жирную точку в матче. До этого аргентинец уже успел забить и отдать изумительную передачу на Неймара.

Не только болельщики «ПСЖ» были впечатлены игрой аргентинца.

После того, как Месси забил через себя, болельщики «Клермона» аплодировали форварду и скандировали его имя на трибунах:

Игра аргентинца также вызвала восхищение у болельщиков в социальных сетях:

«Нельзя смотреть на этого невероятного человека и не думать, что он GOAT».

«Когда болельщики соперников скандируют имя короля 🤴 ... это такое удовольствие».

«Мастерство трио МНМ будет рулить Европой в следующем сезоне».

«Вот и начался сезон Месси. Прошлый год был годом адаптации, сейчас очевидно, что в этом сезоне Лео будет на высоте, учитывая его нынешнюю форму».

«Шедевр Месси стал ответом всем, кто освистывал его на «Парк де Пренс». Нельзя освистывать гения!»

На перформанс Месси также отреагировали легенды футбола и спортивные журналисты:

Гари Линекер: «Сегодня вечером Месси выдал два гола и ассист. Миниатюрный гений возвращается к своей невероятной форме в «ПСЖ»».

Журналист Джош Бантинг: «Невероятный гол Месси, сенсационный. Пас Леандро Паредеса вышел качественным, но касание и ловкость Месси на добивании – это нечто за гранью понимания. «ПСЖ» победил со счетом 5:0, мы увидели несколько качественных голов, но гол Лео – лучшее из всего».

В прошлом сезоне Месси забил всего шесть голов в Лиге 1, но, похоже, свой второй год во Франции Лео проведет гораздо более успешно.

Надеемся, Лео продолжит показывать футбольное волшебство и дальше. Следующий матч «ПСЖ» проведет в субботу против «Монпелье», уже ждем новую порцию магии аргентинского гения.

Бонус

Поклонница Месси под ником ShanviMessi сделала забавный мем, высмеивающий хейтеров аргентинца. Мы перевели картинку для вас, взгляните:

Эх, тяжело быть Лео Месси!