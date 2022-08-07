Сестра Криштиану Роналду лайкнула и прокомментировала пост, высмеивающий невероятный удар Лионеля Месси

Лионель Месси оформил дубль и отметился одним ассистом в первом матче Лиги 1. Второй гол семикратного обладателя Золотого Мяча получился особенно впечатляющим – Лео забил его через себя.

Однако, не всем понравился гол аргентинца.

На фанатской страничке Криштиану Роналду в социальных сетях высмеяли гол Месси, сравнив его с легендарным ударом португальца за «Реал Мадрид» в ворота «Ювентуса» в Лиге Чемпионов 2018 года.

Фанат сделал коллаж из двух снимков и подписал его: «Один – пистолет, другой – велосипед. Один во Французском чемпионате против «Клермона», другой – в Лиге Чемпионов против «Ювентуса».

«В одном случае игрок ставит руки и одну ногу на поле, и между его телом и полем едва ли можно положить матрац, в другом случае тело игрока полностью в воздухе. И пространство между полем и телом так велико, что первый футболист поместился бы там….хахаха…это несравнимые удары».

На этот пост отреагировала сестра Криштиану Роналду Катя Авейру, прокомментировав его аплодирующими эмодзи.

Пока Месси добивается успеха в «ПСЖ», будущее Криштиану Роналду под большим вопросом. 37-летний игрок хочет покинуть «МЮ», но его усилия найти новый клуб оказались тщетными.