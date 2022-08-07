«Мы не хотим, чтобы ты возвращался в «ПСЖ», «Учись самоотверженности». Болельщики троллят Мбаппе, увидев синергию Месси и Неймара в его отсутствие

Без Килиана Мбаппе Неймар и Месси провели блистательный матч в первом туре Лиги 1, разгромив «Клермон» (0-5). Аргентинец отметился дублем и ассистом, а бразилец голом и тремя ассистами.

Килиан Мбаппе сейчас травмирован и не смог принять участие во вчерашнем матче, поэтому Неймар и Лео играли с Пабло Сарабиа в атаке. Трио совершенно точно не нужен был француз, чтобы решить исход матча.

Болельщики быстро отреагировали и назвали Мбаппе эгоистичным, глядя на партнерство бывших товарищей по «Барселоне». Мбаппе раскритиковали в Twitter за то, что он испортил синергию между Месси и Неймаром.

Вот некоторые комментарии болельщиков:

«Мбаппе нужно научиться самоотверженности у Неймара и Месси, так мило, что они стремились помогать друг другу, чтобы никто не остался в тени. Втроем они были бы непобедимы, если бы работали именно так».

«Мбаппе нет, поэтому Неймар и Месси жгут».

«Мбаппе есть чему поучиться у Неймара и Месси: отличная сыгранность, никакого эгоизма, полная синергия».

«Мбаппе начинает сезон с травмы, так что мы будем чаще видеть партнерство Месси и Неймара. Чувствую, что мы увидим лучшее, на что они способны».

«У Мбаппе еще есть время, чтобы уйти в клуб своей мечты, мы не хотим, чтобы он возвращался в «ПСЖ» и рушил тандем Месси и Неймара».

«Похоже, комбо Неймара и Месси круче без Мбаппе».

«Неймар и Месси сотворят много чудес в этом сезоне без Мбаппе».