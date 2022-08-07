Месси лучший! Великолепная статистика аргентинца против «Клермона»

Вчера в гостевом матче первого тура Лиги 1 Лионель Месси помог «ПСЖ» разгромить «Клермон». Игра завершилась со счетом 5-0. Отличились Неймар, Ашраф Хакими и Маркиньос, а Лионель Месси оформил дубль и сделал результативную передачу на Неймара.

Особенно эффектным получился последний гол Лео на 86й минуте матча: Паредес забросил из глубины, Лео принял на грудь, стоя спиной к воротам, и пробил в падении через себя.

Лео забивал, создавал голевые моменты, был точен в передачах, его результативность заслуженно получила самые высокие оценки от специализированных порталов.