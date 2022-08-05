«У нас все еще есть небольшая проблема»: Рамос рассказал о своих отношениях с Гальтье

Серхио Рамос рассказал о новом тренере парижан и о том, какие у испанца отношения с Гальтье:

«У нас все еще есть небольшие проблемы с языком (улыбается), но когда он говорит медленно, я его прекрасно понимаю. Думаю, у Гальтье высокий технический и тактический уровень подготовки, ведь он совсем недавно выиграл чемпионат с другой французской командой».

С тех пор как Рамос подписал контракт с «ПСЖ», Серхио не выглядел настолько счастливым и расслабленным, как сейчас. Завтра стартует Лига 1 и Серхио Рамос вполне может выйти в стартовом составе парижан на матч против «Клермона».