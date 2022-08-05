«Я очень счастлив»: Рамос отлично чувствует себя в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал журналистам о своей психологической и физической форме:

«Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии, физически в отличной форме, после хорошей предсезонки. Это стоило мне больших усилий и самоотверженности, многих часов, потраченных на то, чтобы чувствовать себя хорошо. К счастью, мы начали сезон с титула, я смог показать хороший уровень в матче и смог забить гол».

Невооруженным взглядом видна разница между игрой Серхио в прошлом сезоне и его выступлением в начале этого футбольного года.

«ПСЖ» наконец-то может рассчитывать на опытного защитника, который настроен провести отличный сезон: «Я очень счастлив, особенно потому, что чувствую себя хорошо физически, и думаю, что этот сезон будет захватывающим».

Серхио Рамос начал сезон наилучшим образом, забив великолепный гол пяткой в ​​ворота «Нанта» в матче за Суперкубок Франции.