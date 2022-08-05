Роналдо: «Неймар особенный игрок, но он должен отказаться от всей внеспортивной деятельности»

Легенда футбола Роналдо дал интервью изданию Olé. В беседе с журналистами бразилец рассказал о своем не менее именитом соотечественнике — Неймаре:

«Я думаю, если Неймар будет на 100% готов физически и если он полностью сосредоточится на чемпионате мира, у нас (сборной Бразилии — прим. Sports.ru) есть хорошие шансы выиграть титул. Сборная Бразилии — фаворит в любом соревновании благодаря таланту наших игроков. У нас отличная команда с отличными футболистами, но Неймар все равно особенный игрок с точки зрения техники и физики. Теперь он должен взять на себя эту роль на поле и оставить внеспортивную деятельность в стороне. Неймар должен научиться сохранять спокойствие и показывать красивый футбол. Этот Мундиаль может стать одним из величайших турниров в истории бразильского футбола, но наши болельщики требовательны и не ждут ничего, кроме шестого титула чемпиона мира».

В свои 30 лет Неймар поставил перед собой две четкие цели: стать чемпионом мира в этом году и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Остается гадать, прислушается ли Ней к совету футбольной легенды.