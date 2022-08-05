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📹«Вы знаете, почему Месси – лучший в мире?». Гвардиола настраивает футболистов «МанСити» на матч и ставит в пример игрока «ПСЖ»

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Сеть облетело видео, где Пеп Гвардиола объясняет футболистам «МанСити», почему считает Лео Месси лучшим в мире. Это кадры документального фильма клуба Together: Champions Again!, снятого в сезоне 2021\22.

Во втором эпизоде ​​фильма Гвардиола упомянул 35-летнего футболиста в перерыве между таймами, чтобы объяснить, как его команда должна играть с «Брюгге» во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. До перерыва «Манчестер Сити» уже вел 2:0.

 «Вы знаете, почему Месси лучший игрок, которого я когда-либо видел в жизни? Он боец. Он зверь. А мы сейчас передаем мяч, смотрим по сторонам. Когда передаете мяч, то нужно атаковать!».

 «Парни, вы должны забивать. Месси передает мяч и идет вперед, как машина. Он чувствует гол! Вы должны передать мяч и прийти к воротам соперника».

После перерыва «МанСити» забил еще три мяча, завершив матч победой 5-1 в прошлом октябре.

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