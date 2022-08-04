Суперкомпьютер уже оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге 1

Сезон Лиги 1 еще не начался, но алгоритм проекта FiveThirtyEight уже делает свои прогнозы относительно того, кто на этот раз выиграет титул чемпиона Франции.

Обошлось без сюрпризов, суперкомпьютер оценивает шансы «ПСЖ» на победу в Лиге 1 в 73%, взгляните:

Алгоритм также прогнозирует, что в грядущем сезоне парижане наберут 88 очков, а разница мячей составит +60.

Ближайшим конкурентом столичного клуба стал «Монако», чьи шансы на победу оцениваются в шесть процентов, замыкает тройку «Лион» с пятью процентами.

Как вам прогноз? Сбудется?