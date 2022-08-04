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Суперкомпьютер уже оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге 1

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Сезон Лиги 1 еще не начался, но алгоритм проекта FiveThirtyEight уже делает свои прогнозы относительно того, кто на этот раз выиграет титул чемпиона Франции. 

Обошлось без сюрпризов, суперкомпьютер оценивает шансы «ПСЖ» на победу в Лиге 1 в 73%, взгляните:

Алгоритм также прогнозирует, что в грядущем сезоне парижане наберут 88 очков, а разница мячей составит +60. 

Ближайшим конкурентом столичного клуба стал «Монако», чьи шансы на победу оцениваются в шесть процентов, замыкает тройку «Лион» с пятью процентами.

Как вам прогноз? Сбудется? 

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