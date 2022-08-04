Месси возглавляет рейтинг футболистов, которые чаще всего становились игроками матча в сезоне

Думаю, не нужно объяснять, сколько всего Месси сделала для футбола и насколько Лео талантливый игрок. За свою карьеру нападающий «ПСЖ» выиграл почти все возможные награды, кажется, в его доме уже не хватает места, чтобы разместить все индивидуальные трофеи.

Это неудивительно, ведь за последние 13 лет Месси просто сумасшедшее количество раз признавался лучшим игроком матча. За последние восемь сезонов никто не становился лучшим игроком чаще, чем Лео.

Ресурс The Pop Foot составил список из 20-ти лучших сезонов для игроков по полученным наградам «Лучший игрок матча». Месси занял сразу 11 строчек, он абсолютный лидер, за Лео идет Криштиану Роналду, который занял четыре позиции рейтинга. Взгляните на весь список:

Просто обратите внимание на первую позицию: в сезоне 2014/15 Месси становился лучшим игроком в 34-х матчах из 40-ка. Все помнят, что в том сезоне «Барселона» выиграла требл?