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«Знаете, почему Месси — лучший игрок, которого я когда-либо видел?» Гвардиола приводит Лео в пример в раздевалке «Сити»

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Накачка, правда, против «Реала» не сработала.

В документальный фильм «Вместе: снова чемпионы!» попали кадры из раздевалки «Манчестер Сити», на которых Пеп Гвардиола произносит эмоциональную речь в раздевалке во время одной из игр Лиги чемпионов.

Бывший босс «блауграны» описывает, как Лео Месси атакует с мячом, и призывает своих игроков делать то же самое.

«Знаете, почему Месси — лучший игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни? Потому что он зверь! Он животное!

«А теперь смотрите [переключает внимание на свою доску], мы пасуем и всегда смотрим на партнеров. Когда вы пасуете… атакуйте. Вот! Вы должны забивать голы, ребята!

Месси передает мяч и продолжает движение как машина. Он чует гол. И вы должны делать также и оказаться в нужной позиции».

Ясно одно: у игроков «Манчестер Сити» не получилось уловить вайб Месси, когда они играли с «Реалом» в полуфинале.

В любом случае, спасибо Пепу за эту блестящую тираду.

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