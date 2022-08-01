«Этот трофей мы выиграли отчасти благодаря Маурисио». Галтье отмечает вклад бывшего босса «ПСЖ» в победу в Суперкубке Франции

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отметил, что победа его команды в Суперкубке Франции (4-0) над «Нантом» - это заслуга его предшественника, Маурисио Почеттино. Гальтье отдал должное аргентинцу за победу в Лиги 1 и формирование мощного состава.

«Я очень рад вернуть этот трофей в Париж. Мы здесь, потому что команда в прошлом сезоне выиграла Лигу 1 под руководством тренера, которого я хотел бы поблагодарить. Мы завоевали этот трофей в том числе благодаря Маурисио».

Лионель Месси открыл счет в матче за Суперкубок Франции, его поддержали Неймар, оформивший дубль, и Серхио Рамос.

Под руководством Почеттино «ПСЖ» победил в чемпионате Франции в сезоне 2021\22 с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя.