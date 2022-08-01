Маурисио Почеттино: «Психолог для «ПСЖ»? Тогда он нужен всем соперникам «Мадрида»

Уже прошло достаточно времени, а Маурисио Почеттино все еще отчетливо помнит вылет «ПСЖ» от «Мадрида» в 1\8 финала Лиги Чемпионов. То поражение определило дальнейшую судьбу аргентинца в клубе.

О «ПСЖ» в Лиге Чемпионов

«После прихода новых владельцев в 2011 году, в «ПСЖ» нацелены на победу в Лиге Чемпионов, и любая другая победа считается провалом. Все сосредоточено только на одном турнире, иногда это немного напрягает, ощущение, что остальные достижения не ценятся. Я уверен, что «ПСЖ» добьется своего, у клуба есть все ресурсы, но иногда происходят вещи, которые ты не можешь контролировать».

О психологе для «ПСЖ»

«Нужно было тогда назначить психолога и «Челси», и «МанСити» и «Ливерпулю», а также всем командам, игравшим против «Мадрида» в последних розыгрышах Лиги Чемпионов. Существует эмоциональный фактор, везение, я не думаю, что эти проблемы нужно решать с психологом. Футбол – это эмоции, тут никогда не найдешь решения. Что произошло с «Челси»? А с «Сити»? Они за пять минут пропустили три гола. Это тоже психологическая проблема?».

О вылете от «Мадрида»

«В футболе случаются обстоятельства, которые нельзя контролировать. Фол Бензема на Доннарумме был, если бы его учли, то мы бы сегодня говорили о вылете «Мадрида». Этот момент стал триггером и вселил веру в «Мадрид», энергия совершенно поменялась, да, мы совершили ошибку, но это футбол».

О продлении контракта Мбаппе

«ПСЖ» сделал все возможное, чтобы удержать Килиана. Он один из лучших игроков в мире, «ПСЖ» подключили все свои ресурсы, чтобы он остался. Я не думаю, что Килиан участвует в планировании нового проекта, это удел руководства клуба».