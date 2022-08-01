«У них мощная техническая связь». Тренер «ПСЖ» комментирует игру Месси и Неймара в Суперкубке Франции

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье говорил о тандеме Месси и Неймара после того, как парижский клуб завоевал Суперкубок Франции, обыграв «Нант» вчера вечером со счетом 4-0.

«Лео и Неймар давно знакомы, они играли вместе и раньше, а в прошлом сезоне снова обрели друг друга в «ПСЖ». У них мощная техническая связь, но при всей скромности, я совершенно не удивлен результатами, которых они добились при поддержке флангов и полузащиты».

Главный тренер был впечатлен игрой команды перед стартом сезона.

«Я доволен тем, как команда самовыражается, футболисты всегда готовы атаковать, контролировать ход игры и отбирать мяч, как можно быстрее. Два шанса мы упустили, но у нас было много моментов».

«Нам нужно еще кое-что доработать, но я доволен, что мы забили 4 гола. Очень важно начинать сезон с победы, мы не должны преуменьшать значение этой награды».

После не самого удачного сезона Лео Месси и Неймар надеются восстановить свою голевую статистику. Месси забил 10 голов и отдал 14 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ», а Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов за 28 матчей.