«Он назвал Месси королем?»: фанаты «ПСЖ» иронизируют над комментарием Роналду

Криштиану Роналду пропустил уже четыре товарищеских матча «МЮ», мы также не увидим его на поле против «Атлетико». Внезапно португалец объявил, что появится в игре «красных дьяволов» против «Райо Вальекано», и заявление Криша звучало, скажем мягко, громко:
«В воскресенье король сыграет👍», — написал Криштиану Роналду в своих социальных сетях.
Трансферная сага Роналду тянется непозволительно долго: португальцу отказали, кажется, все европейские гранды, в числе которых и «ПСЖ».
Но что же так развеселило поклонников парижского клуба?
Дело в том, что в воскресенье на поле выйдет еще один футбольный король, но не из Португалии, а из Аргентины.
31 июля «ПСЖ» поборется с «Нантом» за Суперкубок Франции. Разумеется, в составе парижан появится Лео Месси ― вечный соперник Роналду.
Фанаты «ПСЖ» интерпретировали комментарий Криштиану как похвалу Месси. Вот несколько комментариев болельщиков:
💭 Madrid Fan: «Боже мой, в воскресенье сыграет король...Я никогда не видел футболиста, который бы скрипел зубами так, как Криштиану Роналду. Представьте, как нелепо это выглядело бы, если бы Месси написал нечто подобное».
💭 Roy Nemer: «Криштиану прав. Лионель Месси сыграет за "ПСЖ" в воскресном матче за Суперкубок Франции».
💭 LukeBinho: «Месси поборется за трофей в это воскресенье, так что да, король сыграет в воскресенье».
Ну и кто из них король?
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