«Он назвал Месси королем?»: фанаты «ПСЖ» иронизируют над комментарием Роналду

Криштиану Роналду пропустил уже четыре товарищеских матча «МЮ», мы также не увидим его на поле против «Атлетико». Внезапно португалец объявил, что появится в игре «красных дьяволов» против «Райо Вальекано», и заявление Криша звучало, скажем мягко, громко:

«В воскресенье король сыграет👍», — написал Криштиану Роналду в своих социальных сетях.

Трансферная сага Роналду тянется непозволительно долго: португальцу отказали, кажется, все европейские гранды, в числе которых и «ПСЖ».

Но что же так развеселило поклонников парижского клуба?

Дело в том, что в воскресенье на поле выйдет еще один футбольный король, но не из Португалии, а из Аргентины.

31 июля «ПСЖ» поборется с «Нантом» за Суперкубок Франции. Разумеется, в составе парижан появится Лео Месси ― вечный соперник Роналду.

Фанаты «ПСЖ» интерпретировали комментарий Криштиану как похвалу Месси. Вот несколько комментариев болельщиков:

💭 Madrid Fan: «Боже мой, в воскресенье сыграет король...Я никогда не видел футболиста, который бы скрипел зубами так, как Криштиану Роналду. Представьте, как нелепо это выглядело бы, если бы Месси написал нечто подобное».

💭 Roy Nemer: «Криштиану прав. Лионель Месси сыграет за "ПСЖ" в воскресном матче за Суперкубок Франции».

💭 LukeBinho: «Месси поборется за трофей в это воскресенье, так что да, король сыграет в воскресенье».

Ну и кто из них король?