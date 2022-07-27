Проблемы Неймара: бразильца могут посадить в тюрьму на 5 лет за переход в «Барселону» 9 лет назад

Неймару еще предстоит ответить за его переход в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

В октябре нападающий «ПСЖ» предстанет перед судом за возможную коррупцию после того, как DIS, компания, которая 9 лет назад владела 40% прав на игрока, привлекла его к суду.

Как сообщает El Pais, обвинение утверждает, что Неймар, его семья и «Барселона» их обманули, и требует пятилетнего тюремного заключения для бразильца, если его вина будет доказана, плюс штраф в размере 10 миллионов евро.

Обвинение также требует тюремного заключения для Бартомеу и бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя.