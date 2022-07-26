Месси сдержал обещание, данное болельщику с тату в честь аргентинца

Звезда «ПСЖ» - один из самых знаменитых и любимых футболистов в истории. Его популярность так велика, что многие болельщики решаются запечатлеть его образ на своем теле.

Сложно себе представить, сколько всего по миру ходит любителей футбола с тату в честь Месси.

Но если мы не можем предоставить статистику по количеству татуированных фанатов, то мы точно можем показать прекрасный пример татуировки в честь аргентинской легенды.

Тату с изображением Лео Месси покрывает всю спину бразильца Игора Магалаеша, болельщик решил увековечить момент легендарного празднования Лео: гола на последней минуте в ворота «Мадрида» на «Бернабеу» в сезоне 2016\17. Тогда аргентинец снял с себя футболку и показал ее болельщикам «сливочных», чтобы они точно знали, кто разбил их сердца.

Это нечто, не так ли? По информации ESPN, мастеру потребовалось три сеанса, чтобы набить изображение Лео на спине.

TYC Sports опубликовало фото тату бразильского болельщика, и сам Лео Месси не смог удержаться от комментария:

«Безумное тату! Мне нравится! Я бы хотел увидеть его и подписать».

Как оказалось, Лео – человек слова.

Прошлым летом, когда Аргентина играла с Бразилией в Кубке Америки, встреча с болельщиком состоялась у отеля команды. Месси выполнил свое обещание.