«ПСЖ», «Реал» и «Барселона» борются за 16-летнего вундеркинда. Трансфер оценивается в 60 миллионов евро

Бразильский «Палмейрас» пока не готов отпускать молодого нападающего.

«Пари Сен-Жермен» изменил свою трансферную философию под руководством нового спортивного директора Луиша Кампуша, нацелившись теперь на молодых игроков с высоким потенциалом, таких как вундеркинд «Палмейраса» Эндрик.

В своей колонке для Caught Offside специалист по трансферным вопросам Фабрицио Романо рассказал последние новости о 16-летнем игроке и об интересе к нему практически всех ведущих европейских клубов.

Романо сообщил, что у Эндрика в контракте есть опция выкупа в размере 60 миллионов евро, что в нынешние времена не так уж и много вскоре станет заманчивым вариантом для европейской элиты.

«Все ведущие европейские клубы следят за Эндриком. На самом деле все за ним следят, от лучших английских клубов до «ПСЖ», а также до «Реала» и «Барселоны», у которых очень сильный скаутинг в Южной Америке», — пояснил Романо .

«Если вы думаете о десятке лучших клубов Европы, будьте уверены, все изучили ситуацию Эндрика, потому что он считается лучшим игроком будущего».

«Цена составляет 60 миллионов евро — новый пункт об отступных в его контракте; но чтобы выбрать следующий клуб, потребуется много месяцев. Это долгий процесс, и агенты игрока, а также его отец Дуглас хотят выбрать правильный проект».

У «ПСЖ» есть вероятность потерять Килиана Мбаппе через три года и, возможно, получить Эндрика позволит столичному клубу начать новый этап с одним из лучших молодых бразильских талантов. Тем не менее, нынешним чемпионам Лиги 1 придется потрудиться, если они решат заполучить подростка, учитывая конренцию «Реала» и Ко.