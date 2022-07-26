«Продолжайте нести чушь»: Неймар жестко отреагировала на критику в свой адрес

Помните падение Неймара в матче с японской «Гамбой»?

В интернете активно обсуждался этот эпизод, многие писали, что бразилец нырнул и превзошел сам себя в симуляции.

Неймар, вероятно, уже устал от этих разговор, чаша терпения переполнилась, и в итоге мы получили крайне резкий твит от нападающего.

Издание globo.com опубликовало у себя в Твиттере видео с падением Неймара, сопроводив ролик такой подписью:

«Завирусился один эпизод в матче «ПСЖ» с «Гамбой». Неймар зарабатывает, скажем так, несуществующий пенальти».

Нападающему «ПСЖ» такое высказывание не пришлось по вкусу, вот что он ответил:

«Несуществующий? Спокойно… Пенальти – это часть игры! Человек, который никогда не бил по мячу, продолжает нести чушь».

Fantasma? 😂😂😂 ge sendo ge … tocou é pênalti! Bando de gente que nunca se quer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda 😂🤦🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) 25 июля 2022 г.

Бразилец сталкивается с подобной критикой в течение нескольких лет. Его резкий ответ показывает боевой настрой Неймара на грядущий сезон.