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«Продолжайте нести чушь»: Неймар жестко отреагировала на критику в свой адрес

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Помните падение Неймара в матче с японской «Гамбой»? 

В интернете активно обсуждался этот эпизод, многие писали, что бразилец нырнул и превзошел сам себя в симуляции.

Неймар, вероятно, уже устал от этих разговор, чаша терпения переполнилась, и в итоге мы получили крайне резкий твит от нападающего. 

Издание globo.com опубликовало у себя в Твиттере видео с падением Неймара, сопроводив ролик такой подписью:

«Завирусился один эпизод в матче «ПСЖ» с «Гамбой». Неймар зарабатывает, скажем так, несуществующий пенальти».

Нападающему «ПСЖ» такое высказывание не пришлось по вкусу, вот что он ответил:

«Несуществующий? Спокойно… Пенальти – это часть игры! Человек, который никогда не бил по мячу, продолжает нести чушь».  

Бразилец сталкивается с подобной критикой в течение нескольких лет. Его резкий ответ показывает боевой настрой Неймара на грядущий сезон. 

 

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