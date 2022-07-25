Симуляция Неймара в товарищеском матче: красиво нырнул, чтобы заработать пенальти

Первый гол Неймара с пенальти и то, как он заработал это пенальти, были крайне спорными.

Точнее, это была откровенная симуляция Неймара.

Фанаты не впечатлены. Один человек написал в твиттере: «Какого черта он ныряет в товарищеской игре?»

«Было ли это вообще необходимо? Они уже побеждали».

«Такой мягкий игрок, вечно катающийся от фальшивой боли».

Этим летом Неймар был связан с уходом из «Парк де Пренс», и клуб, как говорят, открыт для его ухода.

Несмотря на это, самый дорогой игрок в мире стремится остаться.

На прошлой неделе он сказал журналистам: «Я хочу остаться в клубе. У меня все еще есть контракт на несколько лет. До сих пор клуб не говорил мне ничего подобного.

Мне нечего никому доказывать. Люди знают меня, знают, кто я, как веду себя на поле, какая у меня игра.