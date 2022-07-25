«ПСЖ» нанял психолога, чтобы избежать повторения истории на «Сантьяго Бернабеу»

В прошлых сезонах можно было отметить недостаточную психологическую устойчивость, которую игроки «ПСЖ» проявляли на ключевых этапах Лиги Чемпионов. Вылет от «МЮ» на «Парк де Пренс» в 2019 году и поражение на «Бернабеу» в прошлом сезоне – пример того, что команда, несмотря на огромные инвестиции, до сих пор не умеет справляться с давлением и удерживать преимущество в главном европейском турнире.

По данным издания L’Equipe парижский клуб принял решение нанять психолога для команды, чтобы избежать повторения истории на «Бернабеу». Специалист будет с командой во время тренировок и постарается усилить сплоченность футболистов. Стоит добавить, что в «ПСЖ» не остановились на психологической составляющей вопроса и договорились с нутрициологом, который будет контролировать физическое состояние игроков.

В клубе уверены, что при ежедневной работе с психологом, команда будет лучше готова к плей-офф Лиги Чемпионов. Катар начал инвестировать в парижский клуб 10 лет назад, но до сих пор не получил желанный трофей. Поражение от «Мадрида» в 1\8 финала спровоцировало серьезные изменения в «ПСЖ».