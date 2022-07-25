📹Былое соперничество живо: напряжение между Лионелем Месси и Серхио Рамосом после неудачного подката

Одноклубники по «ПСЖ» Лионель Месси и Серхио Рамос похоже вспомнили свое было соперничество во время тренировки в турне в Японии. Напряженная ситуация между ними произошла после опрометчивой попытки подката со стороны Рамоса.

Футболисты готовились к третьему товарищескому матчу в рамках предсезонки с «Гамба Осака». «ПСЖ» уже одержал две победы: над «Кавасаки Фронтале» (2-1) и «Урава Редс» (3-0). И Месси, и Рамос принимали участие в обоих матчах.

На тренировке перед встречей с «Гамба Осака» Рамос попытался остановить семикратного обладателя Золотого Мяча, Месси пронесся мимо него и забил гол правой ногой. 35-летний футболист одарил бывшего капитана «Мадрида» напряженным взглядом и перекинулся с ним парой слов.

Месси и Рамос оба перешли в «ПСЖ» прошлым летом, как свободные агенты. Уже 31 июля они постараются выиграть свой второй трофей с клубом в матче за Суперкубок Франции против «Нанта».