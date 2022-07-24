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Месси всего одним действием разрушил карьеру игрока «Уравы». Комментатор рассмеялся в прямом эфире

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«Пари Сен-Жермен» находится в предсезонном туре по Японии. В субботу парижане обыграли местную «Ураву» со счетом 3:0. 

Месси в этом матче не забил, но все же сумел создать потрясающий момент во втором тайме.

Изображение: Алами

Аргентинец получил мяч и тут же попал под прессинг. Но затем Лео включил свою магию и заставил защитника вертеться вокруг себя. 

Должно быть, у бедного парня закружилась голова, но на этом пытка не закончилась. Когда защитник предпринял отчаянную попытку забрать мяч, Месси ловким движением ушел от оппонента. Парень завалился на бок и бросил на Лео безысходный взгляд. 

Комментатор матча не смог сдержать смех в прямом эфире. Было слышно, как он усмехнулся, увидев, как Месси изматывает соперника. 

Старый добрый Лео. Такую игру он демонстрировал против лучших защитников в мировом футболе, что ему мог противопоставить футболист чемпионата Японии? Парень хотя бы попытался. 

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