«Мы проводим вместе почти весь день»: Верратти - о главном значении туров для игроков

Марко Верратти высказался о пользе предсезонных туров для команды.
«Туры важны, потому что мы проводим вместе почти весь день, а когда есть хорошая энергия, дни проходят быстрее», — так Марко Верратти объясняет важность предсезонных туров.
Марко рассказывает еще об одном положительном аспекте этих поездок: «Мы счастливы во время еды вместе, в автобусе, везде».
ПСЖ проведет серию из трех матчей в Японии против трех команд первого дивизиона, которые послужат подготовкой перед официальным началом сезона в конце следующей недели - ПСЖ сыграет против Нанта за Суперкубок Франции.
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