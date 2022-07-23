«Мы проводим вместе почти весь день»: Верратти - о главном значении туров для игроков

Марко Верратти высказался о пользе предсезонных туров для команды. «Туры важны, потому что мы проводим вместе почти весь день, а когда есть хорошая энергия, дни проходят быстрее», — так Марко Верратти объясняет важность предсезонных туров.

Марко рассказывает еще об одном положительном аспекте этих поездок: «Мы счастливы во время еды вместе, в автобусе, везде».