ПСЖ
Блог

«Мы проводим вместе почти весь день»: Верратти - о главном значении туров для игроков

ПСЖ ПСЖ
Клубы
Марко Верратти Марко Верратти
Футбол Футбол

Марко Верратти высказался о пользе предсезонных туров для команды. 

«Туры важны, потому что мы проводим вместе почти весь день, а когда есть хорошая энергия, дни проходят быстрее», — так Марко Верратти объясняет важность предсезонных туров.

Марко рассказывает еще об одном положительном аспекте этих поездок: «Мы счастливы во время еды вместе, в автобусе, везде».

ПСЖ проведет серию из трех матчей в Японии против трех команд первого дивизиона, которые послужат подготовкой перед официальным началом сезона в конце следующей недели - ПСЖ сыграет против Нанта за Суперкубок Франции.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные