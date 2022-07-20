«ПСЖ» прервет тур по Японии. Что стряслось?

Издание L'Equipe сообщает, что парижане прервут свой тур по Японии из-за сложных погодных условий в стране восходящего солнца.

Действительно, из-за перепадов погоды «ПСЖ» хочет вернуться в Париж раньше, чем планировал. Решение принял Луиш Кампуш, посовещавшись с Кристофом Гальтье.

Парижане хотят вернуться во французскую столицу сразу после последнего товарищеского матча против «Гамбы» Осака. Игра пройдет 25 июля.

Первоначально «ПСЖ» должен был покинуть Осаку в четверг, 28 июля, и отправиться в Израиль, чтобы подготовиться к битве за Суперкубок Франции, матч состоится 31 июля.

Информацию о досрочном прекращении тура также подтвердили издания RMC Sport и Le Parisien. Журналисты сообщают, что парижане вернутся в столицу Пятой республики в следующий вторник.