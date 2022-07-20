«Надоела игра с четырьмя защитниками»: фанаты выбрали идеальный состав «ПСЖ»

Сегодня в рамках тура по Японии «ПСЖ» встретится с командой «Кавасаки».

Таким образом парижане готовятся к грядущему сезону. Уже 31 июля «ПСЖ» сразится с «Нантом» за Суперкубок Франции.

А пока команда готовится к предстоящим играм, фанаты «ПСЖ» выбрали идеальный состав своего клуба. Болельщики отдали предпочтение расстановке с тремя защитниками. Вот несколько фанатских комментариев:

«Отличный вариант. Нам надоела игра с четырьмя защитниками».

«Эта расстановка выглядит надежной».

«Хороший состав, но я бы поменял местами Маркиньоса и Рамоса».

Болельщики хотят увидеть серьезную команду с тремя защитниками, ту команду, которую решил построить Гальтье.

По этой схеме «ПСЖ» выставит в атаке трио Месси, Неймара и Мбаппе. Как вы могли заметить, в такой расстановке Витинья — единственный новичок, попавший в состав.