«ПСЖ» пытался избавиться от Неймара? Бразильца предлагали английскому клубу в обмен на другого игрока

Сообщается, что «Манчестер Сити» отказался от возможности подписать Неймара из «Пари Сен-Жермен», который предложил ему перейти в клуб Премьер-лиги.

Согласно Le Parisien, ПСЖ предложил Неймара «Манчестер Сити» и хотел, чтобы Бернарду Силва был включен в потенциальную сделку.

Но «Сити» отказались вести переговоры с «ПСЖ» по поводу Неймара и отказались от предложения включить Силву в трансферный пакет.

Бразильская суперзвезда находится в "ПСЖ" с 2017 года после того, как он перешел из «Барселоны».