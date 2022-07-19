«ПСЖ» пытался избавиться от Неймара? Бразильца предлагали английскому клубу в обмен на другого игрока

Сообщается, что «Манчестер Сити» отказался от возможности подписать Неймара из «Пари Сен-Жермен», который предложил ему перейти в клуб Премьер-лиги.
Согласно Le Parisien, ПСЖ предложил Неймара «Манчестер Сити» и хотел, чтобы Бернарду Силва был включен в потенциальную сделку.
Но «Сити» отказались вести переговоры с «ПСЖ» по поводу Неймара и отказались от предложения включить Силву в трансферный пакет.
Бразильская суперзвезда находится в "ПСЖ" с 2017 года после того, как он перешел из «Барселоны».
Но утверждается, что французские гиганты сделали его доступным для трансфера этим летом.
У 30-летнего футболиста осталось три года по контракту, но ПСЖ якобы хочет разорвать отношения с суперзвездой.
Хотя переход в «Манчестер Сити» кажется непредвиденным, поскольку Пеп Гвардиола отклонил предложение «ПСЖ».
Согласно дальнейшим сообщениям, испанец не хочет «разбалансировать построение» своей команды.
Кристоф Галтье, который был назначен тренером ПСЖ ранее в этом месяце, признает, что есть много вещей, которые он не может контролировать в отношении Неймара.
На вопрос о будущем игрока в Париже он ответил: «В этой сфере есть много вещей, которые я не могу контролировать».
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