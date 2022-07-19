«Месси – отец футбола». Лео «божит» на тренировке и с удовольствием пасует на Мбаппе

Лионель Месси оказал блестящую передачу Килиану Мбаппе на предсезонной тренировке «ПСЖ», болельщики в предвкушении сезона.

Месси и Мбаппе могут стать в новом сезоне нерешаемой задачей для обороны соперника – француз решить остаться в Париже надолго, а Лео уже явно адаптировался в новой команде после многих лет в «Барсе».

Фанаты надеятся, что у пара сможет отыскать ту самую химию и начать показывать волшебный футбол, и первые тренировки в рамках предсезонной подготовки говорят о многом. На одном из занятий Месси в блестящем стиле вывел Килиана на ворота.

Messi and Mbappe training in Japan pic.twitter.com/wFY0IcPFRX — Liam (@ThatWasMessi) 18 июля 2022 г.

«Мбаппе терял мяч 2 раза за 10 секунд только для того, чтобы Месси отдал ему пас. Месси — отец футбола», — прокомментировал один фанат.

«За 2 минуты мы играли в футбол лучше, чем за весь сезон под руководством Почеттино», — добавил другой по поводу увольнения Маурисио Почеттино.

Другой прекрасно подытожил, что значит смотреть на Месси, сказав: «Я не перестаю улыбаться, когда Месси играет в свой футбол».