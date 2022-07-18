Верратти, Витинья и Паредес в центре поля? 2 возможных состава ПСЖ

В этот понедельник ПСЖ провел тренировку перед не менее чем 13 000 восторженных японцев.
У них была возможность отметить несколько тактических моментов во время тренировки.
Кристоф Галтье работал над двумя схемами игры, и провел замены в полузащите.
Затем Гальтье показал другой вариант состава:
Понятно, что Кристоф Галтье все еще ищет решение в полузащите. На данный момент пара Витинья-Верратти еще не тестировалась.
ПСЖ проведет три товарищеских матча в Японии, прежде чем встретиться с Нантом за Суперкубок Франции.
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