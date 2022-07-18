«У Неймара вид развратника».Валтер Касагранде не доверяет поведению звезды «ПСЖ» и сомневается в шансах Бразилии на ЧМ

Бывший нападающий сборной Бразилии Валтер Касагранде обвиняет Неймара в недостатке профессионализма. Он не верит, что звезда «ПСЖ» проявит себя на предстоящим Чемпионатом мира. Касагранде также сомневается, что бразильцы начнут турнир в качестве фаворитов.

Соотечественник Неймара Касагранде на латиноамериканском ток-шоу Mesa Redonda отметил:

«Не думаю, что сборная Бразилии будет в числе фаворитов на Чемпионате мира. А у Неймара вообще вид развратника. Пока по его поведению не видно, что он собирается играть. Я ему не доверяю».

Неймар переживает не лучшие времена, его будущее в «ПСЖ» под вопросом. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи не исключил продажи футболиста, посоветовав ему быть скромнее.

Сообщается, что 30-летний Неймар был оскорблен предположениями о том, что он может уйти из «ПСЖ» этим летом. Если это случится, то ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты, чтобы продолжить играть в европейских топ-клубах.