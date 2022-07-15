Видео лучших моментов выступления Месси, впервые сыгравшего под руководством Гальтье

«Пари Сен-Жермен» оправдал свой статус фаворита, одержав победу со счетом 2:0 в матче с «Кевийи».

Новый тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье решил выпустить на поле нескольких звезд, в том числе Лионеля Месси. Аргентинский нападающий вышел в старте в качестве вингера в расстановке 4-3-3, на этой позиции Лео провел весь первый тайм.

Месси неизменно показывает качественную игру. Однако, пожалуй, самым ярким моментом матча стал эпизод, когда Месси заработал пенальти и уступил возможность реализовать одиннадцатиметровый Серхио Рамосу.

«ПСЖ» продолжает готовиться к грядущему сезону, в конце недели команда отправится в Японию. Болельщики возлагают большие надежды на Кристофа Гальтье, надеясь, что тренер сумеет вывести парижан на новый уровень.