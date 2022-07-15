«В футболе возможно все»: Месси заработал пенальти и дал пробить Рамосу, фанаты в шоке

Представьте, если бы несколько лет назад вам сказали, что однажды Лионель Месси и Серхио Рамос станут товарищами по команде и что лучший бомбардир «Барселоны» позволит легенде «Реала» забить заработанный им пенальти, как бы вы на это отреагировали?

Вероятно, громко рассмеялись и подумали бы, что ваш собеседник обезумел.

Но такова диковинная и непредсказуемая реальность, в которой мы живем: Месси и Рамос защищают цвета одного клуба и, видимо, вполне неплохо ладят.

Лионель и Серхио появились в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Кевийи». Ближе к концу первого тайма Месси заработал для своей команды пенальти. Затем Лео уступил возможность реализовать одиннадцатиметровый Серхио Рамосу. Испанец свое дело знает, справился на отлично и открыл счет в матче.

Такая картина взорвала мозг многим болельщикам, которые еще несколько лет назад и подумать не могли, что подобное возможно в нашей реальности. Вот несколько комментариев фанатов:

«Серхио Рамос забил пенальти, заработанный Лионелем Месси, – это то, чего никто и представить себе не мог».

«Месси заработал пенальти, который реализовал Рамос, представьте свою реакцию, если бы кто-то сказал вам что-то подобное несколько лет назад».

«Месси уступает Рамосу право пробить пенальти. Кто вообще мог подумать об этом в 2012 году?»

«Месси отдал Рамосу возможность реализовать пенальти. Теперь я видел все в этой жизни».

«Раньше Рамос фолил на Месси и Лео зарабатывал пенальти. Теперь Месси уступает пенальти Рамосу. Как же быстро в этом мире все меняется!»

Месси и Рамос встречались друг с другом в рамках Эль-Класико 45 раз, мы все помним жесткие столкновения этих футболистов. Теперь игроки выступают за один клуб и вместе приносят команде победы. Вот уж действительно, в футболе возможно все.