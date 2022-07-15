Новая позиция Неймара может стать главным козырем «ПСЖ» в следующем сезоне

Гальтье стал новым тренером «ПСЖ» и уже начал думать над тем, как улучшить игру своей команды. Газета Le Parisien сообщает, что Кристоф в следующем сезоне хочет видеть Неймара на позиции десятки.

Возможно, в грядущем сезоне бразилец станет самым сильным звеном парижской команды.

Стартовый состав парижан при Гальтье может выглядеть так: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Хакими, Фофана, Верратти, Неймар, Месси, Мбаппе.

Неймар готовится к сезону как никогда раньше, а Гальтье хочет, чтобы бразилец окончательно закрепился на позиции плеймейкера, потому вполне возможно, что в следующем сезоне мы увидим Неймара образца его лучших лет в «Барсе».

Кроме того, у Нея будет классная замена в лице Ренату Саншеша, который здорово играет на этой позиции и, вероятно, скоро перейдет в «ПСЖ».