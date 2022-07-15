Неймар не попал в стартовый состав «ПСЖ» на товарищеский матч. В чем причина?

Сегодня «ПСЖ» проведет товарищеский матч против «Кевийи», однако Неймар не попал в стартовый состав парижан.

Издание L’Équipe сообщает, что во вторник Неймар получил удар в бедро во время тренировки.

Травма хоть и незначительная, однако медицинский штаб клуба хочет принять меры предосторожности, поэтому бразильца сегодня вечером мы на поле, вероятно, не увидим.

Неймар не тренировался в среду и четверг, но в субботу отправится с командой в Японию для участия в десятидневном летнем туре клуба.