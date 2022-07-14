«Настоящая химия»: теплое объятие между Мбаппе и Гальтье радует фанатов

В понедельник Килиан Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ». В этот же день Килиан впервые лично встретился с новым тренером команды – Кристофом Гальтье.

Проворные операторы из пресс-службы «ПСЖ» сумели запечатлеть теплые объятия игрока и тренера.

Болельщики увидели в этом крепкий фундамент для отличных отношений. Вот несколько комментариев фанатов:

«Лучший тренер Франции с лучшим игроком в мире – это уже слишком».

«Уже сейчас можно почувствовать, что сезон начался».

«Настоящая химия между тренером и его игроками. Это достаточно редкое явление, поэтому это необходимо подчеркнуть».