«Настоящая химия»: теплое объятие между Мбаппе и Гальтье радует фанатов

В понедельник Килиан Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ». В этот же день Килиан впервые лично встретился с новым тренером команды – Кристофом Гальтье.
Проворные операторы из пресс-службы «ПСЖ» сумели запечатлеть теплые объятия игрока и тренера.
Болельщики увидели в этом крепкий фундамент для отличных отношений. Вот несколько комментариев фанатов:
«Лучший тренер Франции с лучшим игроком в мире – это уже слишком».
«Уже сейчас можно почувствовать, что сезон начался».
«Настоящая химия между тренером и его игроками. Это достаточно редкое явление, поэтому это необходимо подчеркнуть».
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