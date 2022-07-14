ПСЖ
Блог

«Настоящая химия»: теплое объятие между Мбаппе и Гальтье радует фанатов

Клубы
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Футбол Футбол

В понедельник Килиан Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ». В этот же день Килиан впервые лично встретился с новым тренером команды – Кристофом Гальтье. 

Проворные операторы из пресс-службы «ПСЖ» сумели запечатлеть теплые объятия игрока и тренера. 

Болельщики увидели в этом крепкий фундамент для отличных отношений. Вот несколько комментариев фанатов: 

«Лучший тренер Франции с лучшим игроком в мире –  это уже слишком». 

«Уже сейчас можно почувствовать, что сезон начался». 

«Настоящая химия между тренером и его игроками. Это достаточно редкое явление, поэтому это необходимо подчеркнуть». 

ПСЖ
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные