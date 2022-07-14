Испанская пресса вынесла вердикт будущему Месси в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с Лионелем Месси еще на один сезон. Аргентинец должен дать ответ после катарского чемпионата мира.

Все болельщики и журналисты гадают, как же поступит Лео. Большинство полагает, что пути парижан и Месси разойдутся, однако испанская газета Marca утверждает обратное.

Согласно информации издания, «ПСЖ» действительно хочет подписать Лео до 2024 года. С финансовой точки зрения это имеет смысл, учитывая, что рекламодателей всегда привлекают громкие имена.

Будущее Месси, вероятно, будет зависеть от его выступлений за парижский клуб. Месси надеется, что прошедший год во Франции помог ему и его семье адаптироваться, а значит, Лео может рассчитывать на удачный старт кампании.