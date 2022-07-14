«Впервые команда выглядит управляемой»: во Франции обсуждают работу Гальтье

Во Франции активно обсуждают назначение Кристофа Гальтье на пост тренера «Пари Сен-Жермен». Делимся мнением одного известного журналиста, который вдохновлен первыми шагами Гальтье в Париже.

«Кадровая чистка станет самой важной частью трансферного окна. Это пока невозможно провернуть в полной мере, потому что многие клубы, потенциально заинтересованные в игроках "ПСЖ", еще не открыли свое трансферное окно, – заявил журналист Даниэль Риоло на радио RMC. – Кроме того, эти игроки дорогие с точки зрения трансфера и зарплаты. Так что, вероятно, потребуется много времени, может быть, до августа, чтобы избавиться от ненужных футболистов. Мне понравилось решение Гальтье взять основных футболистов в Японию. Я чувствую, что это первый раз, когда команда выглядит управляемой. Тренер будто отправляет четкое послание: те, кто не находится в самолете, заканчивают свою историю в "ПСЖ"! Команда кажется управляемой, когда принимаются такие твердые решения, поэтому я не беспокоюсь».

«ПСЖ» еще не объявил имена футболистов, которые отправятся в тур по Японии.

Сейчас во Франции те, кто поначалу был скептически настроен по отношению к Гальтье, меняют свое мнение о новом тренере парижан.