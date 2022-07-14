«ПСЖ» информирует Месси о своих планах на Лео

По сообщению газеты Marca, «Пари Сен-Жермен» проинформировал Лео Месси о своем намерении продлить его текущий контракт еще на один сезон, до 2024 года.

Наличие Месси в составе выгодно для парижан как в спортивном, так и в экономическом плане. Напомним, переход Месси в «ПСЖ» принес клубу десять новых спонсорских сделок.

Ожидается, что Месси примет решение о продлении контракта после чемпионата мира, который завершится в декабре. Тогда аргентинец будет лучше понимать, куда ему двигаться.

На данный момент легенда «Барселоны» забил 11 голов и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ».