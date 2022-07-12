«Хорош, как Криштиану и Месси, если не лучше». Бывший защитник «Мадрида» высоко оценивает звезду «ПСЖ»

Бывший защитник «Мадрида» Сисиньо считает, что Неймар ничем не уступает Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Португалец и аргентинец на вершине мирового футбола более 15 лет и заслуженно считаются лучшими игроками поколения, если не всех времен.

Многие предрекали, что Неймар пойдет по их стопам, когда он присоединился к «Барселоне» за 57 млн евро в 2013 году. Потом футболист перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро, однако не все получилось, как было запланировано. Сейчас парижский клуб даже готов продать Неймара.

Несмотря на то, что за последние годы карьера Неймара пошла на спад, Сисиньо продолжает оставаться почитателем таланта бразильца и даже ставит его в один ряд с Месси и Роналду.

«Неймар хорош, как и Месси с Криштиану, если не лучше», - заявил он Jovem Pan Esportes.

Неймар сыграл 144 матча за «ПСЖ» с тех пор, как присоединился к французам в 2017 году. Он забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. В прошлом сезоне бразилец забил 13 голов и сделал 8 голевых передач за 28 матчей за «ПСЖ». Его контракт с гигантами Лиги 1 действует до конца сезона 2024\25.