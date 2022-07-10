Стало известно, на какой позиции будет играть Неймар при Гальтье

Согласно информации газеты Le Parisien, Кристоф Гальтье в следующем сезоне предпочитает видеть Неймара на позиции десятки.

Последний сезон бразильца в «ПСЖ» стал для игрока худшим с 2013 года с точки зрения статистики. Новая позиция Нея в следующем сезоне станет поддержкой атакующего дуэта Мбаппе-Месси в расстановке 3-5-2.

В теории Неймар будет исполнять скорее роль плеймейкера, а не крайнего нападающего. Такой расклад должен очень обрадовать Тите, который недавно заявил, что он будет «относиться, как к ослу, к тренеру, который дает Неймару играть лишь на одном фланге».

Не будем забывать слова Гальтье во время его презентации: «Неймар — игрок мирового класса, какой тренер не хотел бы с ним поработать? В команде необходимо найти баланс, независимо от того, на каком уровне вы играете. У меня есть очень четкое представление о том, чего я хочу от Неймара. Я еще не встречался с ним, но я прислушаюсь к его ожиданиям».