Мбаппе готовится к новому сезону с «ПСЖ», но на базе другого клуба Лиги 1

RMC Sport сообщает, что Килиан Мбаппе начал подготовку к грядущему сезону.

Лето для француза выдалось напряженным: шумиха вокруг нового контракта с «ПСЖ», матчи Лиги наций, поездка в ​​Нью-Йорк на выступление своей ассоциации IBKM (Inspire by Kylian Mbappé ― прим. ред.). Сейчас Килиан находится в Монако, где и готовится к предстоящему сезону.

«Килиан Мбаппе тренируется каждый день с прошлой среды», — сообщают журналисты RMC. Французская звезда тренируется в новом спортивном центре «Монако», получив на это разрешение руководства клуба.

«Килиан работает под руководством его отца Уилфрида Мбаппе, а также его братьев Итана Мбаппе и Жиреса Кембо. Тренировки длятся по два часа, Килиан отрабатывает передачи и удары. Четверг был самым напряженным днем, утром Мбаппе провел силовую тренировку, а днем — стандартную», —уточняет медиа.

Килиан Мбаппе вернется в расположение «ПСЖ» в четверг и впервые встретится со своим новым тренером Кристофом Гальтье .