12 раз в день, после матча, если ПСЖ выиграл: сексуальная жизнь Икарди и Ванды

Итальянец появился на стриме Кристиана Вьери на Twitch в прошлом году, и дуэт начал обсуждать сексуальную жизнь футболистов.

Согласно The Sun, возникла дискуссия с участием Икарди и Нары, и они утверждают, что пара может заниматься сексом до 12 раз в день.

Нара работает агентом игрока «Пари Сен-Жермен» Икарди и еще в 2020 году она признавалась, что нападающий отказывается от секса, если его команда проигрывает.

Ее комментарии прозвучали после того, как бывший менеджер миланского «Интера» Антонио Конте, который продал Икарди в «ПСЖ» в 2019 году, заявил, что футболисты должны стараться тратить как можно меньше энергии во время секса.

Когда Ванду спросили о претензиях нынешнего босса «Тоттенхэма», 35-летняя женщина рассказала о разочаровании своего мужа, когда «ПСЖ» проиграл матч.

Модель и телеведущая рассказала итальянскому журналу Repubblica delle Donne: «Я не знаю, что сказать.

Мауро очень профессионален и ничего не делает перед матчем. Только после и если матч прошел хорошо. Если он не выиграет, он даже не хочет смотреть на меня».

Ванда стала неоднозначной фигурой после того, как отказалась от бывшего товарища Икарди по команде Макси Лопеса ради нападающего.

Лопес ранее обвинял Ванду в измене, когда они были женаты.