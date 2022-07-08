Шкриньяр или Левандовски? Кого еще ПСЖ может купить этим летом

Этим летом «ПСЖ» завершил подписание двух игроков: Килиан Мбаппе продлил контракт, а Витинья уже был представлен парижским болельщикам.

Тем не менее, Луис Кампос и Антеро Энрике по-прежнему круглосуточно работают над трансферным рынком.

Вот 4 игрока, которые наиболее близки к тому, чтобы стать третьим новичком ПСЖ этим летом:

Милан Шкриньяр. Центральный защитник находится на пути к переходу в ПСЖ, но «Интер» просит 70 миллионов евро. Назначена встреча, чтобы ускорить его переход. По данным CorSera, сделка может быть заключена до вторника.

Джанлука Скамакка. По словам Джанлуки Ди Марцио, на пятницу запланирована встреча между агентом игрока Сассуоло и парижским клубом. Парижане могут предложить за итальянского нападающего 45 миллионов евро.

Уго Экитике. Сообщается, что «ПСЖ» встречался с представителями 20-летнего футболиста. Это может быть трансфер в размере около 25-30 миллионов евро.