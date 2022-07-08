Роналду с Месси, Мбаппе и Неймаром в форме ПСЖ - это фото стало вирусным в соц сетях

ESPN опубликовал фото с Килианом Мбаппе, Лео Месси, Неймаром и Роналду в футболке ПСЖ и подписью: "Только представьте".

Твит наделал шума, набрав 117 тысяч лайков. Вероятно, это мог быть самый звездный состав в истории футбола.

А что там вообще с Роналду?

В "МЮ" официально сообщили, что португалец не поедет с командой в Таиланд и Австралию.37-летнему Кришу предоставили дополнительное время для решения семейных проблем.

Вероятно, это может означать уход из "МЮ".

Джанлука Ди Марцио сказал следующее: «Роналду не перейдет в «Барсу», «ПСЖ» его не подпишет, возвращение в Серию А невозможно. «Челси» может подойти, МЛС – тоже вариант».

Но, как пишет журналист Goal.com Джейс Робсон, специализирующийся на «МЮ», английский клуб хочет, чтобы Роналду отработал контракт до конца.

В прошлом сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах.