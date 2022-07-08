«Это было бесполезно и обидно», – лидер ультрас «ПСЖ» критикует Гальтье за ​​его высказывания

Отвечая на вопрос об атмосфере на стадионе «Парк де Пренс» в интервью пресс-службе «ПСЖ», Кристоф Гальтье сказал следующее:

«Возможно, на этом стадионе не самая впечатляющая атмосфера во Франции. Однако, безусловно, это один из самых ярких стадионов благодаря своей красоте и названию – "Парк де Пренс" (дословно с французского «Парк принцев» – прим. ред.). На поле у ​​нас будут принцы? Прежде всего я надеюсь, что у нас будут игроки высочайшего уровня».

Это заявление нового тренера парижан дошло до лидера ультрас «ПСЖ» Ромена Мабиля, который поспешил ответить коучу с помощью журналистов газеты Le Parisien:

«Когда Гальтье говорит, что атмосфера на нашем стадионе не одна из лучших во Франции, он, понимая значение этих слов, мог бы воздержаться от такого высказывания. Мы постараемся заставить его изменить свое мнение. Но говорить подобное неуместно. Однако его другие высказывания о клубе компенсируют слова об атмосфере на нашем стадионе. Тренируя другие команды, Гальтье всегда с уважением относился к "ПСЖ", жаль, что он испортил впечатление одной фразой. Это было ненужно и обидно».

Кристофу Гальтье придется внимательнее выбирать выражения, марсельское происхождение тренера до сих пор напрягает некоторых особо радикальных болельщиков «ПСЖ».

Однако, думается, впечатляющие результаты команды растопят лед между тренером и фанатами «Пари Сен-Жермен».