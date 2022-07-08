Месси и Мбаппе спорят о будущем Неймара

Хоть контракт Неймара с «ПСЖ» был автоматически продлен, будущее бразильской звезды в столице Франции продолжают обсуждать в СМИ. Если верить самой свежей информации, карьера Неймара в «ПСЖ» вызывает разногласия между двумя звездными игроками парижан.

По сообщениям издания Mundo Deportivo, Килиан Мбаппе хочет, чтобы Неймар ушёл из «ПСЖ», француз считает, что Ней слишком недисциплинирован. А вот Лионель Месси, напротив, хочет, чтобы бразилец остался в клубе. Лео ценит вклад Неймара в футбол, также не будем забывать о совместном каталонском прошлом бразильца и аргентинца.

Однако большинство испанских журналистов уверены в том, что Мбаппе полностью контролирует трансферы «ПСЖ». Поэтому к информации Mundo Deportivo стоит относиться с долей скептицизма.

Безусловно, в Париже прислушиваются ко мнению Мбаппе, но решающий голос остается за руководством клуба и главным тренером. Кристоф Гальтье уже высказался о Неймаре и его роли в команде:

«Неймар – игрок мирового уровня, один из лучших в мире. Какой тренер не хотел бы работать с ним? У меня есть очень четкое представление о том, чего я буду ждать от него. Конечно, я хочу, чтобы он остался».

Очевидно, новый тренер парижан рассчитывает на бразильца, так что Месси и Мбаппе могут прекратить свой спор – пока Неймар остается.