Гальтье уже зверствует в «ПСЖ»: заставил Месси, Доннаруму и Неймара прервать отпуска и прибыть в клуб

Во вторник 55-летний специалист занял пост главного тренера парижской команды, сменив Маурисио Почеттино.

Назначение Кристофа Гальтье охарактеризовано президентом клуба Насером Аль-Хелаифи как начало «новой эры» в Париже. И это не просто слова - после первой пресс-конференции новый главный тренер "ПСЖ" дал понять, что ни один игрок, независимо от имени, не будет выше клуба.

Вскоре он подкрепил слова делом - заручившись поддержкой своего давнего товарище Луиша Кампуша, Гальтье уже во вторник потребовал лидеров команды Лионеля Месси, Неймара, Джанлуиджи Доннаруму и Кейлора Наваса досрочно закончить свои отпуска и прибыть в клуб - игроки изначально должны были вернуться только в понедельник 11 июля.

На встрече с игроками тренер заявил: «Здесь не должно быть индивидуализма, мы должны стать сильны как команда».

По сообщениям L’Équipe и Rmc Sport, новый тренер «ПСЖ» с одобрения Луиша Кампуша применит санкции к тем игрокам, которые не будут соблюдать новый правила во время клубного тура по Японии с 17 по 25 июля. Все это показывает, что в Париже началась новая эпоха.